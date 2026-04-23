Irak Elektrik Bakanlığı: İran gazı ithalatı hayati önem taşıyor

Irak Elektrik Bakanlığı, petrol ihracatındaki düşüş nedeniyle yerli gaz üretiminin yarı yarıya azaldığını bildirirken, bu durumun istasyonların çalışması için alternatif yakıtlara yönelme zorunluluğu doğurduğunu ve açığı kapatmak için acil önlemler alındığını duyurdu.

Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa yaptığı açıklamada, "Yerli gaz üretiminin yarıdan fazla düşmesi bizi, istasyonları çalıştırabilmek adına alternatif yakıt olarak 'motorin' tedariki için Petrol Bakanlığı ile iş birliği yapmaya ve Hor el-Zubayr'daki sıvı gaz platformunu bir an önce tamamlamaya sevk etti." dedi.

Sözcü, şu an için "mevsim normallerindeki hava sıcaklığı" ve İran'dan gelen günlük 21 milyon metreküp gaz sayesinde durumun nispeten istikrarlı olduğunu ancak yaz mevsimi için risklerin devam ettiğini belirtti.

Ahmed Musa ayrıca, "Sıcaklıkların zirve yapması ve enerjiye olan talebin artmasıyla birlikte, istasyonları kontrol altında tutabilmek için hem İran'dan ithal edilen gaz miktarının artırılmasına hem de yerli gaz üretiminin yükseltilmesine ihtiyaç duyacağız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, bakanlığın yaz sezonuna hazırlık yaptığı bir dönemde gelirken, yerli gazdaki yetersizlik, ithalata bağımlılık ve alternatif yakıt arayışları, kesintisiz elektrik arzının önündeki temel engeller olarak geçerliliğini koruyor.