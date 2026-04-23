Kürdistan Bölgesi'nde 500 kilometrekareden fazla alan mayından temizlendi

Kürdistan Bölgesi genelinde mayın kurbanlarının sayısı 13 bin 610 kişiyi aştığı belirtilirken, mayından temizlenmesi gereken 213 kilometrekareden fazla alan bulunduğu bildirildi.

Mayın İşleri Genel Kurumu Teknik İşler Genel Müdürü Ali Miran, 23 Nisan 2026 Perşembe günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi'ndeki mayın kurbanlarına ve tehlikeli bölgelerin yüzölçümüne dair güncel verileri paylaştı.

Ali Miran’ın açıklamalarına göre Kürdistan Bölgesi genelinde mayın kurbanlarının sayısı 13 bin 610 kişiyi aşmış durumda. 2025 yılına ilişkin verilerde ise şu ana kadar çeşitli patlamalar sonucu 4 vatandaşın mağdur olduğu belirtildi.

Mayın Kurumu bünyesindeki kayıplara da dikkat çeken Ali Miran, "Bugüne kadar kurumumuzdan 49 personel hayatını kaybetti. Bunların 35'i görev başında mayın patlaması sonucu, 14'ü ise mesai saatleri içerisindeki trafik kazalarında yaşamını yitirdi." dedi.

Kürdistan topraklarını mayından arındırma çalışmaları hakkında Ali Miran, şunları kaydetti:

"Başlangıçta Kürdistan Bölgesi'nde mayınla kirlenmiş alan 776 kilometrekare idi. Bu alanın 563 kilometrekaresi temizlendi, ancak halen temizlenmesi gereken 213 kilometrekareden fazla alan bulunuyor."

Teknik İşler Müdürü, halen en fazla mayınlı alana sahip olan ilçelerin detaylı listesini de paylaştı. Liste şu şekilde:

Pencwin: 40 km²'den fazla

Şarbajer: 30 km²'den fazla

Soran: 22 km²'den fazla

Çoman: 21 km²'den fazla

Xaneqîn: 18 km²'den fazla

Halepçe: 14 km²'den fazla

Amedi: 9 km²'den fazla

Mayın İşleri Genel Kurumu'nun paylaştığı bu veriler, özellikle sınır bölgelerinde savaş kalıntılarının vatandaşların hayatı üzerindeki tehlikesinin devam ettiğini gösterirken; kurumun Kürdistan Bölgesi topraklarını tamamen temizleme çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.