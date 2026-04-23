İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş şartlarını açıkladı

Banka tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücretlerinin yalnızca resmi geçiş izni alan gemilerden tahsil edildiği belirtildi.

Bu ücretlerin güvenlik hizmetleri karşılığında alındığını ve nakit olarak tahsil edileceği kaydedilen açıklamada, gemilerden alınan ücretlerin; taşınan yükün türü, miktarı ve risk oranına göre değişiklik gösterdiği ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere kapattı; ancak Pakistan'da yapılan görüşmelerin ardından boğaz 24 saatliğine açıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a ait ticari gemilerin geçişinin engellenmesi için İran'a deniz ablukasını uyguladı.