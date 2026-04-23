NYT: Mücteba Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in bacağından üç kez ameliyat edildiğini ve ilerleyen süreçte protez bacak ile estetik müdahaleye ihtiyaç duyabileceğini iddia etti.

Haberde, Hamaney'in bir bacağından üç kez ameliyat edildiği ve ilerleyen süreçte protez bacağa ihtiyaç duyabileceği ileri sürüldü. Ayrıca elinden de ameliyat geçirdiği ve bu uzvunun işlevini kademeli olarak geri kazanmaya başladığı ifade edildi.

Saldırı sırasında Hamaney'in yüzünde ve dudaklarında ciddi yanıklar oluştuğu iddia edildi. Öte yandan, kalp cerrahı olan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da Hamaney'in tedavisiyle yakından ilgilendiği ileri sürüldü.

Hamaney'in, "güçsüz veya savunmasız" bir izlenim oluşturmamak amacıyla kamuoyu önüne çıkmak istemediği iddia edilirken, yazılı açıklamalarının çevrim içi platformlarda paylaşıldığı ve televizyonlarda okunduğu aktarıldı. Ayrıca, İsrail'in konumunu tespit ederek suikast düzenleyebileceği endişesiyle İranlı yetkililerin dini liderle doğrudan görüşmesine izin verilmediği kaydedildi.