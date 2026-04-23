Devlet Bahçeli, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 23 Nisan Resepsiyonu’nda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti ile bir araya geldi.

Bahçeli ve DEM Parti heyeti bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan de DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Heyettekilerle selamlaşan Erdoğan, DEM Parti heyetinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.