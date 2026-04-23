Trump: Zaman İran lehine işlemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili süreçte herhangi bir baskı altında olmadığını belirterek zamanın Tahran yönetiminin aleyhine işlediğini vurguladı.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaştığı mesajda, medyayı eleştirdi.

ABD Başkanı, İran ile olan savaşa karşı "endişeli" olduğu yönündeki iddiaları yayan New York Times ve CNN gibi medya kuruluşlarının artık güvenilirliklerini kaybettiğini ve sahte haber ürettiklerini öne sürdü.

İran ile devam eden gerilim konusunda acele etmediğini belirten Donald Trump, çatışmaları bir an önce bitirmesi yönündeki beklentileri reddederek, kendisinin bu süreçte en az baskı altında olan kişi olduğunu savundu.

İran donanmasının etkisiz hale getirildiğini, hava kuvvetleri ile radar sistemlerinin yok edildiğini ve ülkenin liderlik kademesinin saf dışı kaldığını iddia eden Trump, olası bir anlaşmanın ancak ABD ve müttefiklerinin çıkarlarına hizmet etmesi durumunda gündeme gelebileceğini söyledi.