İsrail'den saldırılara yeniden başlama tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in İran’a karşı geniş çaplı bir askeri operasyon için ABD’den “yeşil ışık” beklediğini söyledi.

Times of Israel’e konuşan Bakan Katz, İran'a karşı saldırıları yeniden başlama tehdidinde bulundu.

İsrail'in "İran'ı Taş Devrine geri döndürmek" için ABD’den onay beklediklerini söyleyen Israel Katz, enerji ve elektrik altyapısına yönelik saldırılarla ülkeyi “karanlığa ve taş çağına döndürmeyi” hedeflediklerini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek" ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.