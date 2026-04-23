İran medyası: Tahran'da hava savunma sistemi devreye girdi

İran medyası, başkent Tahran'ın çeşitli bölgelerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

Fars Haber Ajansı, Tahran'da patlama seslerinin duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Hava savunma sistemlerinin devreye girmesinin nedeninin, "Orbiter" tipi de dahil olmak üzere küçük insansız hava araçları (İHA) ve mini dronlar olduğu belirtildi.

Mehr Haber Ajansı ise Tahran'daki hava savunma sisteminin "düşman" unsurlarına karşılık vermek için çalıştığını bildirmişti.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesine göre Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği haberinin ardından, bir İsrail ordusu kaynağı, İran'a saldırı düzenlemediklerini belirtmişti.