Napalm bombalarıyla vurulmuştu: Qeladize saldırısının üzerinden 52 yıl geçti

2 saat önce

24 Nisan 1974’te Irak ordusuna ait 4 savaş uçağı onlarca napalm bombasıyla Qeladize ilçesini vurdu. Bombardımanda çoğunluğu Süleymaniye Üniversitesi öğrencisi 163 kişi şehit düştü, 300 kişi de yaralandı.

Bombardımanda sivillere ait binalar, hastane, okul, kamu kurumları ve çarşı hedef alındı.

Saldırıdan 8 yıl sonra 24 Nisan 1982’de Qeladize sakinleri katliam kurbanları için anma töreni düzenlerken, Baas rejimi askerleri anmaya katılanlara ateş açıldı. Açılan ateşte çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı, onlarca kişi de hapse atıldı.

Enfal katliamlarının bir devamı olarak 1989’da Qeladize ve köylerinde yaşayan insanlar Erbil ve Süleymaniye çevresindeki toplama kamplarına yerleştirildiler. Daha sonra ilçenin çarşısı ve evleri yıkıldı, bölge yasaklı bölge ilan edildi. 1991 Ayaklanması’na (Raperin) kadar sivillerin bölgeye dönüşüne izin verilmedi. Raperin’den sonra bölge yeniden inşa edildi.

Süleymaniye vilayetine bağlı olan Qeladize, 1948 yılında ilçe statüsüne kavuştu. Sengeser, Jarawe, Helşo, Hêro, İsêwe nahiyelerinin bağlı olduğu Qeladize, Süleymaniye kent merkezinden 135 kilometre mesafede bulunuyor.