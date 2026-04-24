ABD Savaş Bakanı: Kürdistan Bölgesi'ne yapılan saldırıları yakından takip ediyoruz

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD donanmasına Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekne ve geminin tereddütsüz vurulması emri verildiğini söyledi.

Bakan Hegseth, bugün (24 Nisan 2026 Cuma), Washington'da düzenlediği basın toplantısında, Kurdistan24 Washington Büro Şefi Rahim Reşidi’nin sorusu üzerine, "Kürdistan Bölgesi'ne yapılan saldırıları yakından takip ediyoruz." dedi.

"Trump yönetiminin önceliği, Tahran'ın asla nükleer silah edinmemesini sağlamaktır." diyen Pete Hegseth, İran’ın “önemli bir fırsata sahip olduğunu” belirterek, Tahran yönetimini “iyi ve ciddi bir anlaşma” yapmaya çağırdı.

ABD donanmasına Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekne ve geminin tereddütsüz vurulması emri verildiğini belirten Hegseth, İran limanlarına yönelik uygulanan ablukanın “gerektiği sürece devam edeceğini” vurguladı.

Ayrıca Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda sorumluluğun daha çok Avrupa’ya ait olduğunu savunan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Avrupalıların Hürmüz’e çok daha fazla ihtiyacı var.” Avrupa’nın daha az diplomatik toplantı düzenleyip sahada daha aktif olması gerektiğini ifade etti.