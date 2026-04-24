ABD: Son bir haftada 34 geminin boğazdan geçişini engelledik

2 saat önce

ABD Genelkurmay Başkanı John Daniel Caine, "İran'a geçiş yapmak isteyen tüm gemileri engelledik ve İran'a ait bir dizi gemiye el koyduk." dedi.

Caine, bugün (24 Nisan 2026 Cuma), Washington'da düzenlediği basın toplantısında, İran’a ait “Tosca” adlı bir geminin hedef alındığını ve bir Amerikan destroyerinin söz konusu gemiye dokuz mermiyle müdahale ettiğini söyledi. Mürettebatın ise güvende olduğu ve ABD koruması altında bulunduğu aktarıldı.

ABD Genelkurmay Başkanı ayrıca, yaptırımlara tabi tüm gemilere karşı dünya genelinde müdahale yetkisi aldıklarını ve denizden denetim operasyonlarının kapsamlı şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.