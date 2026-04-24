İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde yer alan Deyr Amis beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Amis'i hava saldırısıyla hedef aldı.

Dün gece Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Şlomi bölgesine birkaç roket fırlatıldı. İsrail ordusu, bugünkü saldırıların roket saldırılarına doğrudan bir yanıt olduğunu savundu.