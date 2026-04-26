İsrail, Lübnan'a saldırılar düzenledi

5 saat önce

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bazuriyye ve Semmaiye beldelerini hedef aldı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre saldırıların ardından çok sayıda kişi araçlarıyla Sur'dan kuzey bölgelere göç etmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün (25 Nisan 2026 Cumartesi) akşam saatlerinde ateşkese rağmen orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu, gece saatlerinde Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.