İran Savunma Bakanlığı: Bin çeşit silah üretme kapasitesine sahibiz

İran Savunma Bakanlığı, askeri sanayi alanında binin üzerinde farklı türde silah ve savaş teçhizatı üretme kabiliyetine sahip olduklarını açıkladı.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talayi-Nik, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü, Fars Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, "Şu anda füze, İHA, savunma sistemleri ve çeşitli silah parçalarından oluşan binin üzerinde silah türünü; İranlı silahlı kuvvetler, Savunma Bakanlığı, özel sektör ve askeri sanayiye bağlı şirketler aracılığıyla, tamamen İran yerli teknolojisi ve özgün damgasıyla üretmekteyiz." dedi.

Bu kabiliyetin, savunma sanayisindeki 25 yılı aşkın yatırım tecrübesinin bir ürünü olduğunu belirten Talayi-Nik; "İşleyiş öyle bir şekilde organize edilmiştir ki, bazı merkezler zarar görse dahi üretim ve destek süreci, ülke genelinde görünür ve görünmez bir şekilde kesintisiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Rıza Talayi-Nik ayrıca, askeri sanayi alanında yaklaşık dokuz bin şirketin Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı ile iş birliği içinde olduğunu kaydetti.

Sözcünün ifadelerine göre ülkenin içinde bulunduğu mevcut durumda 30 milyondan fazla kişi "savunma kampanyasına" kayıt yaptırmış durumda. Talayi-Nik, bu durumu dünya genelinde eşi benzeri görülmemiş bir halk desteği örneği olarak nitelendirdi.

Hürmüz Boğazı konusuna da değinen Talayi-Nik, "Hürmüz Boğazı, İran’ın akılcı ve güçlü yönetimi altındadır ve İran ulusunun taleplerini gerçekleştirmek için stratejik bir kontrol noktası haline gelmiştir. Öyle ki, Umman Denizi'ndeki düşman kuvvetleri İran güçleri tarafından defalarca hedef alınmış ve baskı altında geri çekilmek zorunda kalmışlardır." dedi.