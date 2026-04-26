Irak'tan Türkiye ve Suriye hattına milyar dolarlık yatırım

Irak, Basra-Hedise petrol boru hattı projesini Türkiye ve Suriye’ye ulaştırmak amacıyla 1 milyar 500 milyon dolar tahsis etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Muhammed Şiya Sudani, "Basra- Hedise" petrol boru hattı projesinin takibi amacıyla düzenlenen özel bir toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda Sudani, Basra- Hedise boru hattı projesinin, ham petrolün Türkiye'nin Ceyhan Limanı ile Baniyas ve Akabe limanlarına sevkiyatını kolaylaştıracağını ve güvence altına alacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca, projenin uygulanması ve teknik detaylarının yürütülmesi için özel bir heyet kurulmasına karar verildi.

Toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olarak tahmin edilen projenin, bu yılki aşaması için Irak-Çin anlaşması çerçevesinde 1 milyar 500 milyon dolarlık bütçe ayrılması kararlaştırıldı.