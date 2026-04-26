Erdoğan'dan ABD'deki saldırı girişimine kınama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin başkenti Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında gerçekleşen silahlı saldırı girişimini sert bir dille kınadı.

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda kimsenin zarar görmemiş olmasının sevindirici olduğunu belirterek, demokratik süreçlerde şiddetin asla bir araç olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Washington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınayan Erdoğan, Mesajının sonunda dostluk ve dayanışma vurgusu yaptı.

Erdoğan, "Başkan Trump'a, eşine, ABD yönetimine ve Amerikan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diyerek Türkiye’nin terör ve şiddet eylemleri karşısındaki ilkeli duruşunu yineledi.

Dün gece Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini kınıyorum.



ABD Başkanı Sayın Trump ve değerli eşi Melania Hanım başta olmak üzere kimsenin yaralanmaması, bizler için sevindiricidir.



Demokrasilerde mücadele fikirle yapılır,… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2026

25 Nisan gecesi gerçekleşen olayda, Beyaz Saray muhabirlerinin geleneksel yemeği sırasında bir saldırganın girişimde bulunduğu ancak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldüğü bildirilmişti.

Silah seslerinin duyulmasının ardından etkinlik alanından korumaları tarafından apar topar dışarı uzaklaştırılan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkentindeki yemekte yaşanan silahlı saldırıyla ilgili detayları aktarmıştı.

Silah seslerinin duyulması sonrası korumaları tarafından eşi Melaina ile salondan çıkarıldığını belirten Trump, saldırganın yakalandığını açıklamıştı.

Trump, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı." demişti.