Suriye- Beşar Esad ve kardeşi Mahir hakkında gıyabi yargılama

Suriye tarihinde bir ilk yaşanıyor. Devrik devlet başkanı Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad’ın gıyabi yargılanma süreci başlarken, rejimin kilit isimlerinden Atif Necib sanık kürsüsünde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Başkent Şam’da, 26 Nisan 2026 Pazar günü, ilk "Geçiş Dönemi Adaleti" oturumu gerçekleştirildi. Bir yargı kaynağının Fransız Haber Ajansı’na (AFP) verdiği bilgilere göre bu oturum, Rusya'ya kaçan Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad’ın gıyaben, Ocak 2025’te yakalanan Atif Necib dahil birçok askeri ve güvenlik yetkilisinin ise tutuklu olarak yargılanacağı sürecin başlangıcı niteliğindedir.

Beşar Esad’ın kuzeni ve Dera ili Siyasi Güvenlik Şubesi eski başkanı Atif Necib, elleri kelepçeli şekilde sanık kürsüsünde görüldü. Necib, Suriye devriminin fitilini ateşleyen 2011 Dera gösterilerinin bastırılmasındaki bir numaralı sorumlu olarak kabul ediliyor.

Ceza Mahkemesi Hakimi Fahrettin Aryan, oturumu şu sözlerle açtı:

"Bugün Suriye'de, hem tutuklu hem de adaletten kaçan sanıkların yer aldığı ilk geçiş dönemi adaleti yargılamasını başlatıyoruz."

Hakim daha sonra, başta Beşar Esad olmak üzere gıyaben yargılanacak olan eski rejim yetkililerinin uzun listesini okudu. Beşar Esad, Aralık 2024’te Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif güçlerin Şam’ı kontrol etmesinin ardından Rusya’ya kaçmış, böylece ailesinin 50, kendisinin ise 24 yıllık iktidarı sona ermişti.

Bu oturumda Atif Necib’in ifadesine başvurulmazken, yargıç bu celsenin idari ve yasal prosedürlere ayrıldığını belirterek ikinci duruşmayı 10 Mayıs tarihine erteledi.

Edinilen bilgilere göre yargılama süreci, Vesim Esad, eski müftü Bedreddin Hassun ve çok sayıda askeri yetkiliyi kapsıyor. Bu isimler, Suriye halkına karşı ağır suçlar ve ihlaller işlemekle suçlanıyor.

500 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği çatışma sürecinin ardından, on binlerce kayıp, tutuklu ve toplu mezarların akıbeti Suriye'nin yeni yönetiminin önündeki en büyük dosyalar arasında yer alıyor.