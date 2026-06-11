Kürdistan Anti Terör: Erbil’de tahıl deposuna İHA saldırısı düzenlendi

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Kürdistan Anti Terör, Erbil'e bağlı Kuştepe ilçesindeki bir tahıl deposuna iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Kürdistan Anti Terörden konuya dair bugün yapılan açıklamada, bugün (11 Haziran 2026 Perşembe), Erbil saatiyle 12:43'te Kuştepe ilçesindeki bir tahıl deposuna iki İHA ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Sivilleri hedef alan terör saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, "Saldırı nedeniyle depoda büyük maddi hasar meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı." denildi.