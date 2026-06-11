Trump'tan İran'a tehdit: Bu gece çok sert vuracağız

"Dün üzerlerine 250 milyon dolarlık bomba yağdırdık"

32 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'ı bu gece "çok sert şekilde vuracağını" duyurdu.

Trump, bugün (11 Haziran 2026 Perşembe), kendisine ait sosyal medya platformu "Truth Social" hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak, ABD ordusunun bu gece İran'ı "çok sert bir şekilde vuracağını" belirtti.

Halihazırda İran'a ait donanma, hava kuvvetleri, radar, uçaksavar dahil tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmının "yok olmuş durumda" olduğunu ileri süren Trump, mesajının devamında, "Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız." sözlerine yer verdi.

Trump ayrıca, "Anlaşma yapmak için can atıyorlar. Dün gece üzerlerine 250 milyon dolarlık bomba yağdırdık. Aslında boyun eğmiş durumdalar. Sadece henüz bunun farkında değiller." dedi.