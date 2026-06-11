İçişleri Bakanı'nda Amedi'ye ziyaret: Bölgeye barış ve refah geri döndü

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Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Duhok'a bağlı Amedi ilçesindeki sınır ve askeri kontrol noktalarında incelemelerde bulunurken, bölgeye barış ve refahın geri döndüğüne işaret etti.

Bakan Reber Ahmed, bugün (11 Haziran 2026 Perşembe), Amedi ilçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Amedi'ye gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında askeri kontrol noktalarının bulunduğu sınır bölgelerini ziyaret ettik." dedi.

Bölgeye barış ve refahın geri döndüğüne işaret eden Reber Ahmed, PKK ile Türkiye ordusu arasındaki çatışmaların sona ermesiyle birlikte bölgeye barış ve istikrarın geri döndüğünü söyledi.

Türkiye'deki barış süreciyle ilgili olarak İçişleri Bakanı Ahmed, sürecin başarılı olmasını umduğunu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve siyasi liderliğinin sürecin başarılı olması için her türlü desteğe hazır olduğunu yineledi.

Amedi bölgesinde ve Duhok'un sınır bölgelerinde 30 yılı aşkın süredir PKK ile Türkiye ordusu arasında çatışmalar yaşanmış ve bu durum 200'den fazla köyün boşaltılmasına yol açmıştı.