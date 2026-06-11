Hakan Fidan'dan müzakere tavsiyesi

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki çatışmaya dair yaptığı açıklamada, ''Tarafların bir an önce karşılıklı taarruzlarını ve saldırılarını durdurup, müzakere masasına dönmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da mevkidaşı Petrova-Chamova'yla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Topantıda İran ile ABD arasındaki müzakerelere değinen Fidan, bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda herkesin yaygın bir kanaati olduğunu aktardı.

Fidan, sürekli taraflarla temas halinde olduklarını ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski taşıdığını söyleyerek, "Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde." dedi.

Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekun savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığının altını çizen Fidan, "Ne kadar zor olsa da, sinir tüketici olsa da, müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması, bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler. Tavsiyemiz de bu yönde." diye konuştu.