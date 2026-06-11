CNN: Tehlikeli madde ihbarı sonrası Pentagon'un bazı katları tahliye edildi

2 saat önce

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon) binasında tespit edilen "hava kalitesi sorunu" nedeniyle çok sayıda kat ve koridor kapatılarak acil tahliye işlemleri başlatıldı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bina içindeki sistemlerin bir hava kalitesi sorunu tespit ettiğini açıkladı.

Durumun ciddiyeti tam olarak anlaşılana kadar ihtiyati tedbirlerin devreye sokulduğunu belirten sözcü, bakanlığın standart koruma protokollerini uyguladığını ifade etti.

Bu kapsamda, olaydan etkilenen bölgeler için "bulunduğun yeri koru" emri verilirken, müdahale ekiplerinin bina sakinlerine destek olmak üzere hazır bekletildiği bildirildi.

CNN'de yer alan ve yerel kaynaklara dayandırılan habere göre devasa Pentagon kompleksinin ikinci ve beşinci katları arasındaki belirli koridorlar tamamen giriş çıkışa kapatıldı.

Bina içindeki güvenlik görevlilerinin gaz maskeleri ve tam teçhizatlı kimyasal koruyucu giysilerle önlem aldığı aktarıldı.

İtfaiye ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımla bina içinde bir tehlikeli madde operasyonu yürüttüklerini teyit etti.