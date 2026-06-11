Trump: Bu akşam İran’a yönelik planlanan hava saldırılarını iptal ettim

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ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam İran’a yönelik planlanan hava saldırılarını iptal ettiğini açıkladı.

Trump'ın yeni açıklamasına göre ABD, bu akşam İran’a yönelik planlanan hava saldırılarını iptal etti.

Donald Trump, "İran ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle, ABD Başkanı olarak bu akşam İran’a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim." dedi.

ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya platformu "Truth Social" hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak, ABD ordusunun bu gece İran'ı "çok sert bir şekilde vuracağını" belirtmişti.

Halihazırda İran'a ait donanma, hava kuvvetleri, radar, uçaksavar dahil tüm savunma unsurları ile saldırı gücünün büyük bir kısmının "yok olmuş durumda" olduğunu ileri süren Trump, mesajının devamında, "Çok uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi, petrol ve doğal gaz piyasalarının tam kontrolünü ele alacağız." sözlerine yer vermişti.

Trump ayrıca, "Anlaşma yapmak için can atıyorlar. Dün gece üzerlerine 250 milyon dolarlık bomba yağdırdık. Aslında boyun eğmiş durumdalar. Sadece henüz bunun farkında değiller." demişti.