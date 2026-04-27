Press TV: Binlerce ABD yapımı patlamamış mühimmat İran'ın eline geçti

İran basını, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında kullanıldığı belirtilen, büyük bölümü ABD yapımı olan 15’ten fazla füze ve patlamamış mühimmatın Hürmüzgan eyaletinde tespit edildiğini iddia etti.

Press TV'nin haberinde, büyük ölçüde sağlam ele geçirilen, aralarında Harop, Lucas, MQ-9 ve Hermes gibi gelişmiş İHA'ların da bulunduğu ABD'ye ait bomba ve füzelerinin tersine mühendislik için inceleneceği belirtildi.

Haberde, patlayıcı mekanizmalarının çalışmaması nedeniyle büyük ölçüde sağlam ele geçirilen bu sistemlerin, imha işlemlerinin ardından tersine mühendislik çalışmaları kapsamında teknik ve araştırma birimlerine sevk edildiği kaydedildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin bir GBU-57 bombasını etkisiz hale getirerek, ilgili makamlara teslim ettiği kaydedildi.

Gözlemciler, ABD'nin bu gelişmiş silahları ele geçirme konusunda asıl endişesinin sadece İran değil, Rusya ve Çin olduğuna inanıyor.