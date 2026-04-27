Ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarını yükseltti

4 saat önce

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 101,19 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 101,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,13 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün (27 Nisan 2026 Pazartesi günü), saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 101,19 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,18 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'nda devam eden arz kesintileri ve ABD ile İran arasında süren ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizlikler etkili oluyor.

ABD’nin uyguladığı deniz ablukası ve İran’ın geçiş hattındaki askeri hareketliliği, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği rotada operasyonları durma noktasına getirdi.