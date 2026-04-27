Erbil'de Toprak ve Su Kaynakları Merkezi açıldı

2 saat önce

Erbil'de Toprak ve Su Kaynakları Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, bugün (27 Nisan 2026 Pazartesi), sulama sektörünü geliştirmek amacıyla Erbil Sulama Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Vali, müdürlük binasında, yeni bir bilimsel ve veri kurumu olarak faaliyet gösteren Toprak ve Su Kaynakları Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Merkezin açılışından sonra Erbil Valisi, bu stratejik projenin uygulanmasının önemini vurgulayarak, su ve toprak kaynaklarını korumaya yönelik her türlü girişime desteğini ifade etti.

Merkezin amacı, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, yeraltı sularını korumak ve tarım sektörünü geliştirmek için sağlam bir veri tabanı oluşturmaktır.

Bu merkezin açılmasıyla çevre ile ilgili verilerin dijitalleştirilmesi yolunda önemli bir adım atılmış oldu.