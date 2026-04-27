Kerkük'teki zincirleme kazada yaralanan bir vatandaş Erbil'de tedavi görüyor

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci, 38 aracın karıştığı Kerkük'teki zincirleme trafik kazasında yaralanan ve başkent Erbil'de tedavi gören vatandaşı hastanede ziyaret etti.

Bakan Berzinci, bugün (27 Nisan 2026 Pazartesi), Başbakan Mesrur Barzani adına, Erbil Sağlık Genel Müdürü eşliğinde, Kerkük'teki kazada yaralan bir vatandaşı Erbil'deki Rojawa Acil Durum Hastanesinde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı, Başbakan'ın mesajını yaralılara ve ailelerine iletti. Dün akşam meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın ölümüne yol açan olayda yaralanan diğer kişileri kabul etmek için tüm hastanelerin hazır olduğunu vurguladı.

Başbakan Barzani, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlamıştı.

Yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlanması için Sağlık Bakanlığı ve ilgili taraflara talimat verdiğini belirten Mesrur Barzani, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve yaralılara acil şifa dilenişti.