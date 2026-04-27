ENKS ile SDG bir araya geldi: Kürtlerin ortak tutumunu birleştirme çabaları yoğunlaştırılacak

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye'nin geleceğinde Kürtlerin konumunu güvence altına alacak yeni bir mekanizma geliştirmek üzere Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

ENKS Sözcüsü Faysal Yusuf, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, ENKS Başkanlığının SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüştüğünü belirtti.

Faysal Yusuf'un açıklamasına göre toplantıda Suriye Hükümeti ile SDG arasında 29 Ocak'ta varılan anlaşmanın sonuçları doğrultusunda Kürtlerin konumunu birleştirecek net ve uygun bir mekanizma üzerinde görüş alışverişi yapıldı.

Sözcü Yusuf, "ortak Kürt siyasi vizyonuna" tam bağlılıklarını yinelerken, gerçek bir Kürt ortaklığına ulaşmak için bu tarihi fırsattan yararlanmanın ve yatırım yapmanın gerekliliğini de vurguladı.