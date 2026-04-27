Kerkük Sağlık Müdürlüğünden Başbakan Barzani'ye teşekkür

Kerkük Sağlık Genel Müdürü Ercan Muhammed, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani'ye Kerkük'teki trafik kazasında yaralanan vatandaşlara yardım etme mesajına minnettarlığını dile getirdi.

Başbakan Barzani, Kerkük'teki trajik olayda yaralanan vatandaşların kabulü ve tedavisi için Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm hastanelerin teyakkuz durumuna geçirilmesi talimatını verdi.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Saman Berzinci'nin, Kerkük Sağlık Genel Müdürü Ercan Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Bakan Berzinci, Kerkük Sağlık Genel Müdürü Muhammed'e Mesrur Barzani'nin başsağlığı ve taziye mesajını iletti.

Sağlık Bakanı, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, yaralıları kabul etmeye ve gerekli tüm tıbbi yardımları sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kerkük Sağlık Genel Müdürü ise Başbakan ​​Barzani'ye yaralılara yardım etme mesajına minnettarlığını dile getirdi.

Dün (26 Nisan 2026 Pazar), Kerkük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.