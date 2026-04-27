Kerkük'teki trafik kazasında yaralananlardan üçü Peşmerge mensubu

Kerkük'te meydana gelen trafik kazasında yaralananlardan üçünün Peşmerge mensubu olduğu belirlendi.

Kurdistan24 muhabiri Soran Kameran'ın aktardığına göre Kerkük'te meydana gelen zincirlemem trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

K24'e konuşan ve mezuniyet töreni için arabasını süslemiş mezun öğrenci, "Kamyon, yaklaşık 110-120 kilometre hızla geldi ve önümdeki altı veya yedi araca çarptı." dedi.

Başka bir görgü tanığı ise kamyonun devrilene kadar durmadığını ve araçların içinde birçok cesedin bulunduğu manzaranın "kıyamet günü" gibi olduğunu söyledi.

K24'e gönderilen olayla ilgili son istatistiklere göre bir erkek ile dört kadın ve bir çocuk hayatını kaybetti. 17 erkek, altı kadın ve bir çocuk yaralandı. Yaralılardan üçü Peşmerge mensubu, ölenlerden biri ise Kürdistan Bölgesi'nde devlet memuru.