Axios: İran, ABD'ye yeni teklifini iletti

Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre İran yönetimi, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik Washington’a yeni bir teklif sundu.

ABD’li bir yetkili ve konuya yakın iki kaynağa göre teklifin odağında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün (27 Nisan 2026 Pazartesi), üst düzey ulusal güvenlik ekibiyle İran konusunu değerlendirmek üzere Durum Odası’nda bir toplantı yapması planlanıyor.

Toplantıda müzakerelerdeki çıkmaz ve olası sonraki adımların ele alınması bekleniyor .

Trump, Fox News’a yaptığı son açıklamada İran’ın petrol ihracatını kısıtlayan deniz ablukasının devam etmesi gerektiğini savunarak, bunun Tahran’ı kısa sürede geri adım atmaya zorlayabileceğini söylemişti.