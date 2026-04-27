Hizbullah'tan Lübnan Hükümetine: İsrail'le doğrudan müzakereleri reddedin

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan Hükümetini İsrail'le müzakereleri reddetmeye çağırdı.

Kasim, bugün (27 Nisan 2026 Pazartesi), yaptığı açıklamada, "Direniş devam ediyor ve güçlü, yenilmezdir. Düşman, direniş savaşçılarının azmine şaşırdı." dedi.

"Hükümetin gereksiz ve haksız bir taviz teklif etmeye acele ettiğini" söyleyen Hizbullah lideri Kasım, doğrudan müzakereleri kesin bir dille reddettiğini yineledi.

Naim Kasım, "doğrudan müzakereleri durdurup dolaylı müzakerelere yönelmesi" çağrısında bulunarak, "Hizbullah'ın silahlarından, savunmasından veya savaş alanındaki varlığından vazgeçmeyeceğini" vurguladı.

"İran'ın Pakistan görüşmelerindeki tutumu olmasaydı ateşkes mümkün olmazdı" diyen Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğrudan müzakereler bizim için söz konusu bile değil ve direnişe devam edip saldırganlığa karşılık vereceğiz."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 25 Nisan 2026 Cumartesi akşamı, ateşkese rağmen orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu, gece saatlerinde Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.