İngiltere'de 2009 sonrası doğanlara sigara satışı yasaklandı

3 saat önce

İngiltere Hükümeti, 2009 yılı ve sonrasında doğanların sigara satın almasını yasaklayan yasa tasarısını Parlamentoda onayladı.

İngiltere, tütünsüz bir nesil oluşturma yolunda önemli bir adım attı.

İngiltere Parlamentosu, 2009 yılından sonra doğanlara sigara satışını tamamen yasakladı. Bu düzenlemeyle birlikte okul ve çocuk parkı çevrelerinde elektronik sigara kullanımı da sonlandırılacak.

Karar, Kral Charles'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

Karar, hükümetin ülkeyi 2030 yılına kadar tamamen "sigarasız" hale getirme uzun vadeli planının bir parçasıdır. Tasarı, tütün şirketleri ve perakendecilerden bazı muhalefetle karşılaşmasına rağmen, Parlamentoda onaylandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, tasarının onaylanmasını "ulusal sağlık için tarihi bir an" olarak nitelendirerek, sigara yasağının sadece hayat kurtarmakla kalmayıp aynı zamanda Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerindeki baskıyı da azaltacağını söyledi.