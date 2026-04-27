İran ekonomisinde çelik krizi: Saldırılar sanayiyi felç etti

İran'daki çelik endüstrisinin ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle ağır bir krizle karşı karşıya kalmış ve yıllık üretim seviyesinin önemli ölçüde düştüğü bildirildi.

"İtimad" gazetesinin haberine göre sanayi tesislerinin uğradığı zararlara ilişkin yapılan tahminlerde, ülkenin yıllık çelik üretim kapasitesinin yaklaşık 10 milyon ton azaldığı ortaya koyuldu.

Bu miktarın, İran'ın toplam çelik üretim kapasitesinin %25 ile %30'una tekabül ettiği belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Çelik sektörü, İran sanayi ekonomisinin ana itici güçlerinden biridir ve daha önce yıllık yaklaşık 31,9 milyon ton üretime sahipti. Bu sektörün diğer endüstrilerle olan sıkı bağları nedeniyle, meydana gelen zararlar tüm sektörler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiler yaratmıştır."

Ayrıca, bu gerileme nedeniyle inşaat, otomotiv, enerji sektörü ve altyapı gibi büyük ve kritik endüstrilerin ciddi bir çöküş yaşadığı kaydedildi.

Aynı zamanda, Tahran Ticaret Odası Ekonomik Araştırmalar Başkan Yardımcısı hazırladığı kapsamlı bir raporda, çelik ünitelerinin tahrip olmasının ekonominin farklı kolları üzerindeki etkilerini analiz ederek, bu krizden çıkış için çeşitli öneri ve çözüm yolları sundu.