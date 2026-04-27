Bağdat'ta Yeşil Bölge’nin kapıları vatandaşlara açılıyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin kapılarının halkın trafiğine açılmasına karar verdi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Sudani'nin, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 18:00 itibarıyla Yeşil Bölge'nin tüm kapılarının vatandaşlara ve araçlara açılması talimatını verdiği belirtildi.

Daha önce güvenlik güçleri, güvenlik durumunun bozulması ve protestocuların bölgeye girme girişimleri nedeniyle kapıları kapatmıştı.

Söz konusu gerginlikler, mart ayı başında ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik saldırıları sonucunda Ali Hamaney'in öldürüldüğü haberlerinin yayılmasının ardından meydana gelmişti.

Bağdat'taki bu bölge, eski Baas rejiminin yıkılması ve ABD güçlerinin gelişinden sonra halka kapatılmıştı. Bölge, Irak Parlamento üyelerinin, üst düzey Iraklı ve Amerikalı yetkililerin konutlarının yanı sıra ABD Büyükelçiliğine de ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.