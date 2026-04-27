Amedspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Amedspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan isim netleşti. Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından kulüp, takımı tanıyan deneyimli bir isme emanet etti.

1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ve geçtiğimiz günlerde tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal ile yollarını ayıran Amedspor, yeni teknik direktörünü belirledi. Yeşil-kırmızı ekip, göreve Sertaç Küçükbayrak’ın getirildiğini resmen duyurdu.

Amedspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kritik süreçte camianın kenetlenmesi gerektiği vurgulanarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sertaç Küçükbayrak ve teknik ekibi ile yola devam etme kararı almıştır.” denildi.

Açıklamada, “Şampiyonluk hedefimize ilerlediğimiz bu kritik virajda; futbolcularımız, teknik heyetimiz ve büyük taraftarımızın desteğiyle mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig’e yükselme yolunda önemli bir eşikte olan Amedspor, kan değişikliğine giderek sezonun geri kalanında Küçükbayrak liderliğinde hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından gelen bu hamle, camiada heyecan yarattı.