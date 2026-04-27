Kerkük’te inşaat felaketi: 2 işçi öldü, 19 yaralı

9 dakika önce

Kerkük’te bir binanın beton dökümü sırasında çökmesi sonucu bir insanlık dramı yaşandı. Kerkük Polisi, şu ana kadar 2 işçinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin ise yaralandığını teyit etti.

Kurdistan24 Kerkük muhabiri, olayın, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü bir binanın çatısına beton dökme işlemi (tabliye dökümü) sırasında meydana geldiğini bildirdi. Bilgilere göre çatının aniden çökmesi sonucu, o sırada orada çalışan çok sayıda işçi enkaz ve beton yığınlarının altında kaldı.

Kerkük Polis Sözcüsü Amır Şwani, Kurdistan24'e verdiği özel demeçte kurbanlara ilişkin son bilançoyu şu sözlerle paylaştı:

"Maalesef binanın çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirmiş, enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 19 kişi ise tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edilmiştir."

Olayın hemen ardından sivil savunma ve acil yardım ekipleri bölgeye ulaşarak enkaz altında kalmış olabilecek diğer kurbanlar için arama kurtarma çalışması başlattı.

Olaydan sağ kurtulan bir işçi Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Çalışırken yaklaşık 10-12 kişiydik, aniden her şey çöktü. İki arkadaşımız hayatını kaybetti, 6-7 kişinin ise kolu bacağı kırıldı veya yaralandı." dedi.

Aynı zamanda bir görgü tanığı, binanın yapım şekline sert eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

"Burada malzemeleri denetleyen hiçbir mühendis yok. İşçi güvenliği sıfır, sigortaları veya güvenceleri yok. Bir katı bitirip hemen diğerine geçmek için acele ediliyor. Bir haftada, 15 günde bir kat çıkamazsınız; bu kağıttan uçak değil, içinde insan canı var."

Polis Sözcüsü, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu belirtti.

Öte yandan güvenlik güçleri, 21 işçinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan bu teknik kusurların nedenini belirlemek üzere proje sahibi ve iş denetçileri hakkında soruşturma başlattı.