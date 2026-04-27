Reuters: İran ve ABD müzakereleri çıkmaza girmedi

Pakistan Hükümetinden bazı kaynaklar, İran ve ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin, arabulucular vasıtasıyla mesaj alışverişi şeklinde devam ettiğini bildirdi.

Reuters haber ajansı, bugün (27 Nisan 2026 Pazartesi), Pakistanlı kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Donald Trump'ın İran ile müzakere ve anlaşma konusundaki son tutumuna rağmen, her iki ülkenin arabulucular aracılığıyla dolaylı görüşmelere devam ettiğini belirtti.

Kaynaklara göre taraflar, aradaki boşlukları kapatmak, bir yakınlaşma sağlamak ve olası bir toplantı ile anlaşma için uygun zemin hazırlamak amacıyla mesaj ve öneri teatisinde bulunuyor.

Bu gelişme, Trump'ın İran heyetiyle görüşmek üzere İslamabad'a gidecek olan ABD heyetinin ziyareti iptal etmesi ve "İran İslam Cumhuriyeti ne zaman bir anlaşma isterse Washington ile temasa geçebilir." açıklamasını yapmasının ardından geldi.

İran ve ABD arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmediğini, aksine dolaylı olarak sürdüğünü iddia eden kaynaklara göre her iki taraf anlaşmazlık noktalarında tamamen fikir birliğine varana kadar, doğrudan bir görüşme planının gündeme alınmayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren Pakistan Hükümeti, ABD-İran müzakerelerinin yeni turuna ev sahipliği yapmak için tüm güvenlik ve diplomasi hazırlıklarını tamamlamıştı.

Bu kapsamda İslamabad'ın ana caddeleri ve kamusal alanları yoğun güvenlik güçleriyle kordon altına alınmış, müzakereler için boşaltılan başkentteki Serena Otel, heyetlerin gelmemesi üzerine kapılarını tekrar normal turistlere açmıştı.

Kırk gün süren savaşın ardından ABD, Pakistan'ın arabuluculuğuyla bu ayın 8'inde İran'a karşı iki haftalık bir ateşkes ilan etmişti. Ancak geçtiğimiz hafta ortasında bu geçici ateşkesin süresi dolmuş ve Trump, belirli bir bitiş süresi koymadan ateşkesi yeniden uzatmıştı.