ABD'den Haydar Garavi’nin başına 10 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Adalet İçin Ödül" (Rewards for Justice) programı aracılığıyla, "Haydar Mazhar Melek Saidi"nin yeri veya faaliyetleri hakkında doğru bilgi verecek olanlar için 10 milyon dolar tutarında ödül tahsis etti.

Bakanlıktan 27 Nisan 2026 Pazartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre "Adalet İçin Ödül" (Rewards for Justice) programı aracılığıyla, Ensarullah el-Evfiya Hareketi’nin (HAAA) Genel Sekreteri "Haydar Garavi" olarak da bilinen Haydar Saidi hakkında doğru bilgi verecek olanlar için 10 milyon dolar tutarında ödül tahsis edildi.

Washington söz konusu grubu, Irak'ta yerleşik bir "terör" örgütü olarak tanımaktadır.

Saidi ve grubunun, ABD'nin Irak'taki diplomatik tesislerine saldırılar düzenlemek, Irak, Ürdün ve Suriye'deki askeri üslere ve Amerikalı personele saldırmak ayrıca Amerikalı askerlerin ve Iraklı sivillerin öldürülmesi eylemlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu şahsın durdurulması için vatandaşlardan yardım talep ederek; her türlü bilginin "Signal" uygulaması veya özel "Tor" linki üzerinden gizli bir şekilde gönderilebileceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, bilgi verenlerin güvenli bir yere nakledilme (Relocation) ve mali ödüllerini alma hakkına sahip olabilecekleri ifade edildi.

Washington'un bu hamlesi, Trump yönetiminin, bölgedeki Amerikan güçleri için tehdit oluşturan silahlı grup liderleri üzerindeki güvenlik ve istihbarat baskısını artırdığı bir döneme denk geliyor.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta faaliyet gösteren ve İran’a bağlı silahlı bir grup olan Seyyidü’ş Şüheda Ketibeleri’nin (KSS) liderliğini Ebu Ala el-Velayi’nin yaptığını açıklamıştı. Bu grubun Iraklı sivillerin öldürülmesinde, Irak ve Suriye’deki ABD askeri üslerine ve diplomatik personele yönelik devam eden saldırılarda parmağı olduğu belirtilmişti.