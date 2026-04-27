İHD: Süreç sadece güvenlik meselesi olarak görülmemeli

Türkiye İnsan Hakları Derneği, Türkiye'deki yeni barış sürecinin başarısızlığa uğrama riski taşıdığı konusunda uyarıda bulunarak, iktidarın açıklamalarının yalnızca söylemde kaldığını iddia etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı Ercan Yılmaz, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sürecin yalnızca bir güvenlik meselesi olarak görülmemesi gerektiğini, iktidarın sürece dair reform açıklamalarının sadece söz düzeyinde kaldığını ve pratik adımlara dönüşmediğini, bunun da eski duruma dönme ve sürecin iflas etmesi riskini doğurduğunu belirtti.

Ercan Yılmaz ayrıca, Meclis komisyon raporu hazır olmasına rağmen hiçbir yasal adımın atılmamış olmasının endişe verici olduğunu, silahsızlanmanın fiilen başladığı bir dönemde devletin vakit kaybetmeden PKK’nin silah bırakma kararını destekleyecek ve tüm grupları kapsayacak kapsamlı ve net bir "çerçeve yasası" çıkarması gerektiğini ifade etti.

Kalıcı bir barışın inşası için siyasi ve hasta mahpusların serbest bırakılması, kayyum sisteminin son bulması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanması çağrısında bulunan Yılmaz, aynı zamanda silahların sustuğu bu tarihi fırsatın kalıcı bir barışa dönüşebilmesi için siyasetçiler ve gazeteciler üzerindeki hukuki baskıların durdurulması ve Terörle Mücadele Kanununun kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan dün, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları bir gazeteye verdiği demeçte, barış sürecinin tıkanma noktasına geldiğini ve hükümetin süreci bilerek uzatıp geciktirdiğini iddia etti.

Hatimoğulları, "Daha önce Türkiye makamları Rojava’daki gelişmeleri bekliyordu ancak şimdi gözlerini İran’ın içindeki savaş ve karmaşanın sonuçlarına dikmiş durumdalar." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, sürecin ilerlemesini ve tam bir başarısızlıkla sonuçlanmamasını umduğunu ancak Türkiye'nin stratejisini bölgedeki ve İran’daki değişimlere bağladığının açıkça görüldüğünü yineledi.