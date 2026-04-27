Trump'a verilen ödülün iptal edilmesi isteniyor

2 saat önce

Norveç Futbol Federasyonu, spor ve siyasetin birbirine karışmaması amacıyla FIFA Barış Ödülü töreninin iptal edilmesini talep ediyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, federasyonun siyasi sorunlara alet olmasını engellemek adına FIFA'nın barış ödülünü kaldırması gerektiğini belirtti.

Klaveness, bu tür ödüllerin verilmesinin Nobel Enstitüsü gibi bağımsız kurumlara bırakılmasını önerdi.

Gianni Infantino başkanlığındaki Dünya Futbol Federasyonu (FIFA), geçtiğimiz aralık ayında 2026 Dünya Kupası kura çekimi töreniyle eş zamanlı olarak ilk ödülü Donald Trump'a verdikten sonra geniş çaplı bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Birçok kesim, Trump'ın daha önce defalarca Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu iddia etmesi nedeniyle, bu ödülü Trump için bir nevi "teselli" olarak nitelendirmişti.

Klaveness, açıklamalarının devamında şunları söyledi:

"Biz Norveç Futbol Federasyonu olarak bu ödülün iptal edilmesini talep ediyoruz. Bu tarz bir ödül vermenin FIFA'nın görevleri arasında olmadığını, Nobel Enstitüsü gibi kurumların bu işi bağımsız bir şekilde yürüttüğünü düşünüyoruz. Federasyonların ve FIFA'nın, siyasi liderler karşısındaki bağımsızlıklarını sorgulatacak her türlü durumdan uzak durması hayati önem taşımaktadır."