Koordinasyon Çerçevesi uzlaştı: İş insanı Ali Zeydi yeni başbakan adayı

9 dakika önce

Iraklı şahsiyet Ali Zeydi'nin, Şii Koordinasyon Çerçevesi içinde oyların çoğunluğunu aldığı ve bugün Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından hükümeti kurmak üzere resmen görevlendirilmesinin beklendiği bildirildi.

Iraklı Milletvekili Hüseyin Ankuşi, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, Kurdistan24’e yaptığı özel açıklamada, Ali Zeydi'nin Koordinasyon Çerçevesi içindeki tarafların oyunu alarak, ittifakın başbakanlık makamı için resmi adayı olduğunu söyledi.

Ankuşi, adımların hızlandırıldığını ve Ali Zeydi'nin bugün Irak Cumhurbaşkanı tarafından yeni hükümet kabinesini kurması için görevlendirme kararnamesini almasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

Kurdistan24 Bağdat Muhabiri Şivan Cebari ise Ali Zeydi'nin Muhammed Şiya Sudani'ye yakın bir isim olduğunu, aynı zamanda kardeşi Emir Zeydi Bari'nin Sudani'nin ofis başkanı olduğunu aktardı.

Ali Zeydi Kimdir?

Ali Şakir Mahmud Zeydi, 1978 Bağdat doğumludur. Kamu Hukuku - Anayasa Hukuku bölümünde doktora derecesine sahip olan Zeydi, bağımsız ve teknokrat bir kişilik olarak tanınır.

Zeydi, Koordinasyon Çerçevesi içindeki hiçbir partinin üyesi olmamasına rağmen, ittifak liderlerinin çoğunun güvenini kazandığı için tarafsız bir aday olarak görülmektedir.

Ali Şakir Mahmud Zeydi, Dijlah TV, Hypermarket zincirleri ve Al-Janub Islamic Bank’ın sahibidir. Söz konusu banka, 2024 yılında "kara para aklama ve İran'a para transferi" suçlamalarıyla ABD'nin yaptırım listesine alınmıştır.