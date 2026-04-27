Marco Rubio: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda gemilerden vergi almasına izin vermeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tahran'a yönelik sert bir uyarıda bulunarak ülkesinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda "yeni bir gerçeklik" dayatmasına hiçbir şekilde izin vermeyeceğini bildirdi.

Bakan Marco Rubio, 27 Nisan 2026 Pazartesi günü, "Fox News"a verdiği mülakatta, Washington'un İran'ın deniz trafiği üzerinde yasa dışı otorite kurma girişimlerine göz yummayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Hürmüz Boğazı'nı kimin kullanacağına ve bunun karşılığında ne kadar ödeme yapacağına kendilerinin karar verdiği bir sistemi normalleştirmeye çalışmalarına müsamaha göstermeyeceğiz, orası uluslararası bir geçittir ve onlara ait değildir."

İran rejiminin iç meselelerine dikkat çeken Rubio, sistem içerisinde sürekli bir gerginlik olduğunu ancak devlet yönetimi ile gelecek için sadece yıkıcı bir vizyona sahip olan ve hiçbir şeyi umursamayan radikaller arasında bir denge olması gerektiğini anladıklarını ifade etti.

Rubio, "Maalesef şu an bu ikinci kanat mutlak otoriteye sahip," diyerek bu bölünmenin müzakerelerin önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı.

İran'ın, yaptırımların kaldırılması ve nükleer dosyanın ertelenmesi karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik Pakistan aracılığıyla sunduğu yeni teklif hakkında da konuşan Rubio, İranlıların kendi şartlarını dayatmak istediklerini söyledi.

Rubio ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik ve dış politika ekibiyle "Durum Odası"nda bir araya gelerek savaştaki sonraki adımları değerlendireceğini açıkladı.

Trump'ın savaşın ABD'nin zaferiyle sonuçlanacağı konusunda iyimser olduğunu belirten Rubio, "ABD'nin kırmızı çizgisi, İran'ın nükleer silaha erişiminin engellenmesidir." dedi.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanı, İran liderliğinin baskılar geri dönülemez bir noktaya ulaşmadan önce "zeka ve rasyonellik" göstermesini umduğunu ifade etti.