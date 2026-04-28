Abbas Arakçi: Tahran-Moskova ilişkileri gelişmeye devam ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Rusya ile olan ilişkilerinin derinliğine ve sürekliliğine dikkat çekerek, bölgenin büyük değişimlerden geçtiği bu hassas süreçte, Rusya ile en üst düzeyde diyalog ve koordinasyon içerisinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Abbas Arakçi, 28 Nisan 2026 Salı günü, sosyal medya platformu "X" üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkesinin Rusya ile olan ilişkilerinin derinliğine ve sürekliliğine dikkat çekerek, bölgenin büyük değişimlerden geçtiği bu hassas süreçte, Rusya ile en üst düzeyde diyalog ve koordinasyon içerisinde olmaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Son dönemde yaşanan gelişmelerin Tahran ile Moskova arasındaki stratejik ortaklığın gücünü ve derinliğini kanıtladığını vurgulayan Arakçi ayrıca, ikili ilişkilerin gelişmeye devam ettiğine işaret etti.

Mesajının sonunda Rusya’nın gösterdiği dayanışma için teşekkür eden İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin diplomatik çabalara yönelik Moskova’dan gelen destekleri memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Pazartesi günü (27 Nisan 2026) Abbas Arakçi, Umman ve Pakistan ziyaretlerinin ardından hızlı diplomasi trafiğinin dördüncü durağı olan Rusya’nın St. Petersburg şehrine ulaştı.

Arakçi burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin politikaları, önceki müzakere turlarının ilerleme kaydedilmesine rağmen hedeflerine ulaşamamasına neden oldu; bunun sebebi onların mantıksız ve aşırı talepleridir."