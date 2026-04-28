2026’da "Süper El Nino" alarmı: Aşırı hava olayları kapıda

Meteoroloji uzmanları, 2026'nın son çeyreğinde son on yılın en şiddetli hava olayı olması beklenen "Süper El Nino"nun gerçekleşeceğini öngörüyor. Mayıs ayından itibaren etkisini hissettirecek olan bu doğa olayının, küresel tarım üretimini ve gıda fiyatlarını sarsmasından endişe ediliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin çok üzerine çıktığını duyurdu. Yapılan son ölçümlere göre mayıs ve temmuz ayları arasında El Nino koşullarının tam kapasiteyle oluşma ihtimali %80’in üzerine çıktı.

El Nino'nun küresel yağış ve sıcaklık dengesini altüst etmesi beklenirken, kıtalara göre öngörülen riskler şu şekilde sıralanıyor:

Asya ve Avustralya: Hindistan ve Avustralya'da aşırı sıcak hava dalgaları ve şiddetli kuraklık riski en üst seviyede. Hindistan’da hayati önem taşıyan muson yağmurlarının, son üç yılın ardından ilk kez ortalamanın altında kalacağı tahmin ediliyor.

Amerika Kıtası: ABD'nin tarım havzası "Midwest" bölgesinde aşırı yağışlar hasat dönemini tehdit ederken; Güney Amerika’da beklenen sel felaketlerinin soya fasulyesi ve mısır üretiminde ağır kayıplara yol açabileceği belirtiliyor.

Avrupa: Yaz aylarındaki yoğun yağışların mısır üretimine katkı sağlaması beklense de, buğday hasadının mevsimsel kaymalar nedeniyle risk altında olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlar, El Nino'nun yalnızca bir hava olayı olmadığını, küresel bir ekonomik kriz tetikleyicisi olduğunu vurguluyor. Özellikle 2015-2016 yıllarında yaşanan benzer şiddetteki El Nino; pirinç, palm yağı ve şeker üretiminde milyarlarca dolarlık zarara yol açmıştı.

Orta Doğu'daki bölgesel çatışmaların neden olduğu gübre tedarik krizine El Nino kaynaklı kuraklığın eklenmesi, çiftçilerin maliyet ve verim arasında sıkıştığı bir "felaket kısırdöngüsü" yaratabilir.