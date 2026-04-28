Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığından "Çevre Dostu" projesi

Eğitim Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi'nde çevreye daha fazla önem verilmesi ve müfredata dahil edilmesi amacıyla bir taslak hazırladı. Proje taslağının yakın gelecekte Bakanlar Kuruluna sunulması bekleniyor.

Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü Regez Reşid, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Kürdistan çevresine daha fazla önem verilmesi amacıyla "Çevre Dostu" adlı yeni bir projenin taslağını hazırladıklarını ve bunun gelecekte müfredatın bir parçası olacağını söyledi.

Taslağın ilgili bakanlık ve kurullarla ile görüşüldüğünü ve görüşlerinin alınması için taslağın bir kopyasının sunulduğunu belirten Regez Reşid, görüşlerin toplanması için bir süre belirlendiğini, ardından taslağın proje haline getirilerek Bakanlar Kuruluna sunulacağını açıkladı.

Kürdistan Bölgesel Çevre Kurulu Sözcüsü Sanan Abdullah da, "Eğitim Bakanlığı tarafından 1. sınıftan 12. sınıfa kadar çocukların çevre dostu olmasını sağlamak için sistematik bir program hazırlandı. Proje birkaç farklı aşamayı içeriyor." dedi.

Çevre Kurulu Sözcüsü, projenin Bakanlar Kurulu ve Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından resmi olarak duyurulacağını ve detayların paylaşılacağını belirtti.

Dün (27 Nisan 2026 Pazartesi) "Çevre Dostu, Daha İyi Bir Çevre İçin" projesi Eğitim Bakanlığında ele alındı; bu proje, Kürdistan Bölgesi'ndeki eğitim kurumlarında çevreyi korumak için stratejik bir yol haritası olacaktır.