3 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hizbullah'a ait devasa bir tüneli havaya uçurduk." dedi.

Binyamin Netanyahu, bugün (28 Nisan 2026 Salı), yayımladığı bir video mesajında, "Bugün, Hizbullah'a ait devasa bir tüneli havaya uçurduk. Onların altyapısını yok ediyoruz ve onlarca üyesini öldürüyoruz. Daha fazlası gelecek." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, güçlerinin Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tehdidini ortadan kaldırmak için Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Birkaç hafta önce Hizbullah'a ait İHA'ların tehdidini sona erdirmek için özel bir plan hazırladık. Bu zaman alacak, ancak diğer hedeflerini boşa çıkardığımız gibi bunu da yok edeceğiz." dedi.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamada, son on yılda inşa edilmiş Hizbullah'a ait füze platformlarının konuşlandırıldığını iki tüneli keşfettiklerini açıkladı.