Irak, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarda zarar gören vatandaşları tazmin edecek
Irak Bakanlar Kurulu, Kürdistan Bölgesi'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi için mali kaynak ayrılmasına karar verdi.
Başbakan Muhammed Şiya Sudani, bugün (28 Nisan 2026 Salı) Irak Bakanlar Kurulunun 17. olağan oturumuna başkanlık etti.
Kurul ayrıca ham petrol ihracatını artırmak amacıyla Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) yeni pazarlama mekanizmalarını kullanma ve petrol satın almak isteyen şirketlerle görüşme konusunda tam yetki verdi.