Trump: Almanya Başbakanı, İran'ın nükleer silah sahibi olmasında sorun görmüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'ın nükleer silah sahibi olmasına olumlu baktığını söyledi.

Donald Trump, bugün (28 Nisan 2026 Salı), sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Merz'i hedef aldı.

Merz'e yönelik sert eleştirilerde bulunan Trump, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne dediğini bilmiyor!" dedi.

Açıklamasının devamında İran'ın bölgeye saldırı düzenleyeceğini iddia eden ABD Başkanı, "Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, tüm dünya rehin alınırdı. Ben şu anda İran'la ilgili olarak, diğer ülkelerin veya başkanların çok daha önce yapması gereken bir şey yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak Almanya Başbakanı'nı hedef alan Trump, "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı!" diye konuştu.

Trump'ın bu açıklamaları, özellikle İran'ın nükleer programı ve bölgedeki savaşla nasıl başa çıkılacağı konusunda Washington ve Berlin arasında derinleşen diplomatik gerilimlerin bir işaretidir.