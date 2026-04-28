Şırnak’ta düğün maliyetleri sabitlendi: Aşiretten 70 gram altın sınırı

Şırnak’ta (Kuzey Kürdistan) düğün törenleri artık eskisi gibi olmayacak; bölgenin en büyük aşiretlerinden biri, maliyetleri düşürmek ve mali yüklerin önüne geçmek amacıyla evlilik merasimlerine yönelik bir dizi yeni karar aldı.

Belediye başkanları, muhtarlar ve Goyan aşireti ileri gelenlerinin katıldığı geniş katılımlı bir toplantıda, düğünlerin işleyişi ve altın alımına dair 21 yeni karar onaylandı.

Aşiret büyükleri, artan evlilik maliyetlerinin gençler için bir engel haline geldiğini, bu nedenle geleneklerde değişim yapılması gerektiğini vurguladı.

Goyan Aşiretinin Aldığı En Önemli Kararlar:

Altın Miktarının Belirlenmesi: Damat, gelin için yalnızca 70 gram altın almakla yükümlü tutulacak ve bu miktar kesinlikle aşılmayacak.

Nikah ve Nişanda Sadelik: Nikah/nişan töreninde geline sadece bir yüzük takılacak, daha fazla altına gerek duyulmayacak.

Aşırı Süslemelerin Yasaklanması: Kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne kurulması ve "DJ" kullanımı yasaklandı; bu törenlerin büyük bir düğün kutlamasına dönüştürülmesine izin verilmeyecek.

Fiyatların Kontrol Altına Alınması: Düğün salonları ve müzik gruplarının ücretleri sabit bir fiyata bağlandı.

Yerel Esnafın Desteklenmesi: Şehir piyasasını canlandırmak amacıyla, düğünle ilgili hiçbir eşya veya kıyafetin Şırnak il sınırları dışından getirilmemesi kararlaştırıldı.

Bu 21 kararın çıkarılmasındaki temel amaç; gençlerin önünü açmak ve maddi kolaylık sağlamaktır. Böylece gençlerin "altın kafese" girerken maddi sıkıntı ve ağır borç yükü altında kalmadan, kolayca aile kurabilmeleri hedeflenmektedir.